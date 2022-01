Rouen. Mont Saint-Aignan : la passagère d'un bus menacée de mort

C'est le 29 novembre 2017 à Mont Saint-Aignan qu'un homme se trouve à bord d'un bus en compagnie de sa compagne. Devant eux, une jeune femme qui lui paraît déroger aux règles de bonne conduite. Il estime qu'elle porte une jupe trop courte. Ses réflexions incommodent cette dernière. Il hausse la voix et amène le chauffeur du bus à s'interposer et à prévenir les forces de l'ordre. Pas de quoi empêcher l'individu de menacer la jeune femme "d'égorger sa famille".

Psychologiquement fragile

Le test de l'éthylomètre révèle une forte alcoolémie chez le prévenu. Devant la justice, lundi 4 décembre, on apprend qu'il est placé sous curatelle et que son casier judiciaire comporte déjà douze mentions. Une expertise psychiatrique révèle des troubles de la personnalité et de la mémoire. À la barre, il reconnaît également être consommateur de produits stupéfiants. "L'alcool me rend agressif mais je me soigne", dit-il. Pour le Ministère Public, "le comportement agressif du prévenu est avéré". Pour sa défense, "il n'y a pas de témoignages probants qui accusent mon client". Les preuves d'agression et les menaces de mort étant non établies et sujettes à caution, le Tribunal décide finalement de relaxer le prévenu.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il agresse un chauffeur de bus et le menace de mort

Violences conjugales : il se déchaîne et coupe son bracelet électronique

En Inde, des unités de policières contre les violences aux femmes

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Calvados : Jugé pour avoir tenté d'écraser son ex-compagne, il est relaxé