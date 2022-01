Caen. Bonne table à Caen : le Caboch'Art sur la rive droite

Situé à l'angle de la rue de Falaise et de l'avenue qui mène à la Polyclinique du Parc, le Caboch'Art confirme année après année être une valeur sûre de la rive droite. La récompense du "fait-maison" et l'attention portée au choix de produits de saison certainement. À la qualité de l'offre sûrement !

Art et fraîcheur

En plus des plats couchés sur l'ardoise, une offre du jour complète la carte. Lors de notre passage, un faux-filet avec une sauce aux cèpes constituait une belle alternative aux assiettes du moment, comme les choux farcis avec leur jus braisé et leur riz, le lieu noir accompagné de poireaux ou le velouté de topinambour et ses chips de lard. Aux murs, des écriteaux "fait maison" vantent la fraîcheur des produits utilisés. Mais quelques coups de fourchette suffisent pour s'en rendre compte par soi-même. Toujours très appréciable dans une formule entrée-plat ou plat-dessert à 12 € le midi.

Pour ses classiques, souvent de saison, la maison navigue entre terre et mer. En témoignent dans les "produits à la carte", la poêlée de Saint-Jacques ou le pavé de cabillaud. Le sauté de cerf et sa sauce grand veneur avec son gâteau de pommes de terre l'illustre également. Côté dessert, le chef sait aussi sortir des sentiers battus. Ou quand "l'espiègle gourmandise taquine les papilles", est-il encore écrit sur un mur.

Avant de boucler cette présentation et détail important parce que rare : la configuration tout en longueur du restaurant en fait un lieu peu bruyant, même quand il tourne à plein.

Pratique. 2 avenue du Capitaine Georges Guynemer à Caen. Tél. 02 31 82 23 79

