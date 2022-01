Caen. Bonne table à Caen : déjeuner à la Gloriette, boutique restaurant

Préparez votre compte Instagram et votre estomac pour un moment bio et healthy. Tout à La Gloriette sent bon le hipster. Déco blanche et épurée, agrémentée de quelques plantes et petit comptoir sur lequel trônent cheesecakes et tartes du jour… Dans cette nouvelle adresse branchée, vous pourrez même patienter en flânant dans les rayons de la galerie qui propose tapis, fauteuils, bougies et vêtements stylés. Petit conseil : pensez à réserver. Sinon, faites votre plus beau sourire au serveur qui vous dégotera peut-être une place sur une grande table en bois à partager.

Du bio et du vegan à la carte

Au menu, notre cœur balance entre le bol Gloriette (crème de courge, quinoa, œuf ramen, brisures de marrons et foccacia maison), les endives au cochon de Bayeux ou le plateau à composer à base d'avocado toast, chiffonnade de bœuf, soupe ou salade. Nous nous laisserons finalement tenter par un curry thaï, qui existe à la fois dans une version végétarienne (12 €), ou accompagné d'un poulet bio mi-cuit (16€).

Après les épices, une petite touche sucrée peu s'imposer. Au choix notamment, on apprécie le granola mais à base de yaourt grec et coulis passion ou le double cookie chocolat noir et blanc. À noter que le soir, la carte change de version pour offrir un plus large choix. Il faudra donc repasser pour tester le camembert rôti, le curry thaï au Saint Jacques ou le poulpe snacké.

Pratique. La Gloriette, 16 rue Saint Laurent. Du mardi au jeudi, de 10 h à 18 h, et les vendredis et samedis, de 10 h à minuit. Tél. 02 31 08 30 00.

A LIRE AUSSI.

Forest Green Rovers: l'ambition verte du premier club de foot végane