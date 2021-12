Caen. En Normandie : des chefs viennent cuisiner chez vous le temps d'une soirée

Il est tout juste 18h. La journée de travail est à peine terminée que celle de votre chef personnel, le temps d'une soirée, ne fait que commencer. Mercredi 11 janvier 2017, Stéphane Paillard a à peine le temps de descendre son matériel de sa fourgonnette qu'il s'active déjà en cuisine chez un particulier du nord de Caen (Calvados), pour faire vivre à celui-ci et à ses convives, une expérience rare. "Je commence la préparation chez moi, mais je la poursuis une fois arrivé chez le client, sans oublier le dressage de la table", explique le cuisinier aux expériences culinaires haut-de-gamme. Il vient notamment de passer 16 ans pour la table Apicius à Paris, étoilée au guide Michelin.

"Nous étions dans un grand restaurant… mais chez nous"

La fraîcheur des noix de Saint-Jacques achetées par le chef dans l'après-midi à Courseulles, son utilisation subtile de la truffe, l'originalité des recettes et sa capacité à ne laisser aucune trace de son passage au moment de quitter la cuisine, contribuent largement à la bonne appréciation d'ensemble. Du côté des invités, la bonne, voire la très bonne qualité de la prestation fait l'unanimité. "Le chef nous a régalés tout en se faisant discret, indique Benoît Thiercelin. De l'apéro au café, nous étions dans un grand restaurant… mais chez nous!" Le jeune homme a par ailleurs apprécié les nombreux échanges qu'il a pu avoir avec le chef, sur le choix de la composition de ses plats ou les techniques de cuisson.

Organisation facilitée

Depuis le début de l'année, Stéphane Paillard sillonne le Calvados chez les particuliers qui sont en quête d'un chef à domicile et qui pour fêter un événement, veulent s'offrir une expérience singulière. Et pour disposer d'un réseau de clients suffisamment large, il collabore avec le portail internet "La Belle Assiette" qui commercialise ce type de services depuis mars 2013. "Pour qu'un repas soit programmé avec un chef, il suffit d'indiquer le nombre de convives, le lieu, la date et l'heure du dîner, et de réserver l'un des menus disponibles sur notre site", explique Caroline Cousin de La Belle Assiette. Les menus sont alors accessibles à partir de 35 € par personne, mais compte tenu de la qualité des produits servis et de la valeur du chef contacté, la note grimpe logiquement et raisonnablement. Si le concept s'est installé à Paris depuis plusieurs années, ses instigateurs tentent de le diffuser en province. Sur Caen, un autre portail propose ce type de prestations, avec trois chefs à sa carte: invite1chef.com.

Du côté des restaurants étoilés de la capitale normande, le concept est bien connu, mais sa mise en place reste exceptionnelle. Il faut que le chef adhère au projet. "Aller au domicile d'un particulier me gêne un peu, parce que ce n'est pas la même prestation qu'au restaurant, estime Yohann Lemonnier, du restaurant étoilé Initial. Du coup, ça me gêne un peu de ne pas pouvoir garantir la même qualité." Le concept de chef à domicile en épatera en tout cas plus d'un.

A LIRE AUSSI.

Bocuse d'Or: le chef étoilé Lemal s'inspire de Saint-Exupéry

L'Italien Giovanni Passerini, "meilleur chef" pour le Fooding 2017

A la conquête de la gastronomie, le champagne s'invite au repas