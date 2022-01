Caen. Athlétisme: Aurore Guérin et Maëva Danois aux "Europe" de cross

Maëva Danois, spécialiste de steeple, et Aurore Guérin, pour qui le coeur balance vers la saison de cross, prendront leur envol jeudi 7 décembre 2017 vers la Slovaquie pour aller disputer les championnats d'Europe de cross qui auront lieu dimanche 10 décembre. Victime d'une saison hivernale off l'année dernière, Maëva Danois a mis toutes les chances de son côté cette fois-ci. "J'ai fait un stage de trois semaines à Font-Romeu. C'était génial de pouvoir s'entraîner en altitude, je verrai si cela m'a aidé le jour J", prévient-elle.

Le relais mixte pour Maëva Danois

Dans une nouvelle formule qu'est le relais mixte, la jeune femme de 24 ans compte aller le plus loin possible aux côtés d'Élodie Normand, Martin Casse et Samir Dahmani sous le maillot tricolore. "L'avantage c'est que c'est une nouveauté pour toutes les équipes. Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. On va faire moins de cinq minutes d'effort chacun dans la boue, sur une distance très courte, ça va être fun!" se réjouit-elle. D'un point de vue personnel, ces "Europe" de cross semblent s'inclure dans une bonne préparation pour la suite de sa saison en steeple. "Je veux vraiment progresser sur le 1 500m et ne plus subir les accélérations dans les derniers tours comme aux championnats du monde cet été", confie-t-elle. "Cette échéance internationale va me servir comme tremplin pour ma saison estivale".

Aurore Guérin vise le Top 20

Pour Aurore Guérin, le calcul est simple : "Je veux finir dans les vingt premières". Sur une distance de 8 200km, la jeune femme de 27 ans aborde l'échéance sans pression après de bonnes semaines de préparation avec la sélection France. "Les Europe de cross sont chaque année mon objectif principal. C'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer, et le fait de batailler avec les meilleures européennes m'animent", confie-t-elle. Écopant d'une 4e place sur 12 en équipe l'hiver dernier, la manchoise de naissance a les crocs pour battre les records en Slovaquie "Si ça ne va pas personnellement, je pense avant tout à l'équipe. On est vraiment dans un état d'esprit collectif, entre copines". Les compteurs vont-ils exploser ? Réponse dimanche.

A LIRE AUSSI.

Athlétisme : Succès populaire et sportif pour le 13e Meeting d'Hérouville-Saint-Clair !

Athlétisme : En piste pour le meeting d'Hérouville-Saint-Clair !

Les sportifs de la team Normandie derrière Paris 2024

Athlétisme : la Calvadosienne Maéva Danois aux championnats du monde de Londres