Pont-l'Évêque. Le 2eme rallye de Pont l'Eveque c'est ce weekend

Après le succès de la première édition l'année dernière le rallye de Pont-l'évêque revient samedi 2 et dimanche 3 Décembre avec encore plus de festivités et de pilotes. Les nombreuses voitures préparées pour la compétition vont défiler sous vos yeux en ville mais aussi dans les alentours de Pont-l'Évêque. Sur certaines portions elles atteindront 160, 170 voire 180 km/h pour certaines. En ville un écran géant sera installé pour suivre les étapes. Nous vous rappelons qu'il est très important de respecter le fléchage et les emplacements spectateurs pour des raisons de sécurité.

L'enjeu c'est surtout ce dimanche avec les épreuves chronométrées, cependant samedi des animations sont prévues comme l'arrivée du père Noël en hélicoptère. Plus de détails du weekend dans notre entretien avec Mr Goulet, membre du Chrono Normandy Racing:

Le rendez-vous des pilotes et fans de sport automobile Impossible de lire le son.

Plus d'engagés que prévu

Beaucoup d'engouement sur cette 2eme édition du Rallye de Pont-l'Évêque, Mr Goulet à du faire face à un surplus d'inscription.

“Cette année on s'était basé sur 140 engagés, on a eu beaucoup de demande, on a demandé une dérogation à 160 qui a été acceptée par la fédération, c'est un record en Normandie, je crois que c'est le 2eme plus grand rallye de France”

“C'est en train de devenir le rallye régional de Normandie, l'objectif pour la prochaine édition est d'atteindre les 200 engagés.”

Toutes les infos ainsi que les plans des spéciales sont à retrouver sur le site du rallye de Pont-l'Évêque et pour suivre le Chrono Normandy Racing sur Facebook c'est ici.