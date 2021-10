Pont-l'Évêque. Le 3eme Rallye Régional de Pont l'Evêque ce weekend

Le Rallye Régional de Pont-l'Évêque à lieu ce samedi 1er et ce dimanche 2 Décembre avec 180 concurrents au départ des différentes spéciales, de nuit et de jour. Les pilotes traverseront les communes de Pont-l'Évêque, St Hymer, Le Torquesne, St Julien sur Calonne ou même Manneville la Pipard. En 3 ans ce rendez-vous auto est devenu le plus gros rallye régional de Normandie, c'est l'un des plus importants de France. Des équipages de tout l'hexagone y participent, ils viennent du Centre, du Nord, de Bretagne ou encore de la côte d'Azur ; tous vont s'affronter sur les terres de la communauté de communes de Pont-l'Évêque ce week-end. Même si la plupart du tracé sera composé de courbes (ce qui est le plus passionnant pour les spectateurs et participants), il y aura tout de même une belle ligne droite qui permettra d'atteindre des vitesses de pointe aux alentours de 180-190 km/h pour les véhicules les plus performants.

Jean-Paul Langer, l'organisateur technique, nous évoque le tracé et les pilotes attendus au tournant :

La liste des engagés affiche "complet" Impossible de lire le son.

Des animations ont lieu tout ce week-end sur la commune de Pont-l'Évêque. Pour la première fois se tiendra un salon de la pièce et accessoires de compétition. Un écran géant sera installé place Foch au niveau du podium, une diffusion mise en place sur internet pour suivre les chronos et interviews depuis le web. D'autres divertissements : orchestre, simulateurs pourront ravir toute la famille.

Jean Paul Langer : “Ce qui fait le succès de ce rallye, c'est qu'on ne fait pas qu'un rallye”.

Pont-l'Évêque accueillera le parc de regroupement en centre-ville et le parc assistance au bord de son lac.

Départ de la 1ere spéciale à Manneville la Pipard ce samedi 1er Décembre en début de soirée (l'étape se courra en nocturne). Le podium a lieu Dimanche 2 Décembre à 16h en centre-ville.

Tous les horaires et détails des spéciales sont disponibles sur rallyedepontleveque.fr. D'autres infos sont à retrouver également sur la page Facebook du Chrono Normandy Racing.

