Rouen. Football : Quevilly Rouen gagne le match de la peur

C'est pour ce genre de spectacle qu'est fait le stade Diochon, peu importe qui y joue. Le mardi 28 novembre, Quevilly Rouen Métropole s'y est offert un très beau succès 4 à 0 dans un match capital pour sa survie en Ligue 2. Face à Tours, le petit dernier de la classe, QRM s'est largement imposé au terme d'une prestation assez maitrisée. Et les joueurs de Manu Da Costa se sont rendus le match plus facile en marquant dès la 9e minute de jeu sur un coup-franc d'Anthony Rogie.

Un festival offensif pour se rassurer

Les visiteurs ont ensuite poussé jusqu'à la fin de la première mi-temps, mais les Rouges et Jaunes ont tenu bon et n'ont pas commis les erreurs habituelles. Au contraire, les Normands ont parfaitement exploité l'excès d'engagement et les espaces laissés par les Tourangeaux pour prendre le large. Plein de sang-froid, Mathieu Duhamel s'est offert un doublé avec le brassard de capitaine au bras en l'absence de Stanislas Oliveira. Marvin Gapka s'est lui aussi montré à son avantage par ses dribbles et en marquant le troisième but de QRM après une bonne combinaison sur l'aile droite avec Jonathan Clauss.

Avec cette belle victoire, QRM s'offre un petit bon d'air en prenant six points d'avance sur son adversaire du soir. L'équipe reste 19e de Ligue 2 et ne refait pas son retard à cause des résultats favorables des autres clubs à la lutte pour le maintien. Mais cette deuxième victoire d'affilée à Diochon est un beau motif d'espoir pour la suite. Un regain de forme qu'il faudra maintenant bonifier à l'extérieur, dès le vendredi 8 décembre avec un déplacement à Valenciennes.