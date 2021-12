Bois-Guillaume-Bihorel. Formule 1 : fin de saison en demi-teinte pour les pilotes Normands

C'en est fini de la saison 2017 de Formule 1. Le Grand-Prix d'Abu Dhabi, ce dimanche 26 novembre 2017, était le dernier pour le paddock et pour les deux pilotes Normands, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Au terme d'une course remportée par le Finlandais Valteri Bottas (Mercedes), l'Ebroïcien et le Bois-Guillaumais ont eu du mal à se mettre en valeur.

Esteban Ocon a terminé à la 8e position, sans jamais vraiment inquiéter son coéquipier Sergio Pérez. Mais le pilote Force India a encore terminé une course dans les points et achève sa première saison complète à la 8e place du classement des pilotes.

Déjà un pied en 2018

Pour Pierre Gasly, les débuts dans la catégorie reine ont été plus compliqués dans une Toro Rosso à bout de souffle. À Abu Dhabi, il s'est distingué par un tête à queue qui lui a coûté cher. Au final, il termine 16e et derrière son coéquipier.

Tous les deux confirmés pour la saison 2018, les pilotes normands vont maintenant prendre du repos puis se projeter dans le développement des versions 2018 de leurs monoplaces.

