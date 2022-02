Évreux. F1 (GP des États-Unis) : Ocon disqualifié, Gasly pas dans le coup

La course n'aura pas été à la hauteur des promesses entrevues en qualification. Parti d'une belle sixième place sur la grille, le dimanche 21 octobre 2018, au Grand-Prix des États-Unis, Esteban Ocon n'a pas eu le même rythme en course. Prudent au milieu des accrochages du premier tour, l'Ébroïcien (Eure) s'est fait dépasser puis distancer par les Renault de Sainz et Hulkenberg. Loin du vainqueur Kimi Raikkonen, le pilote de Racing Point Force India a passé le drapeau à damier en huitième position... avant d'être purement et simplement disqualifié ! Une décision prise à cause d'une infraction au règlement, sa monoplace n'ayant pas respecté le débit d'essence autorisé.

Une nouvelle course a oublier, donc, pour l'Eurois. Son compère Pierre Gasly n'a pas connu meilleure fortune sur le Circuit des Amériques. Parti du fond de la grille, le Bois-Guillaumais (Seine-Maritime) a terminé à la 12e place après une course sans grand relief. Les deux Normands n'auront pas le temps de tergiverser et devront rebondir dès le dimanche 28 octobre 2018, pour le Grand-Prix du Mexique.

Pushing the whole race, getting good points, and getting disqualified in the end for a stupid reason is probably the worst feeling ever. Our mistake...

Anyway not giving up for sure!! #USGP #EO31 pic.twitter.com/u8vVd2D9sb