Week-end à rallonge du 11 novembre : Bison Fûté voit "orange" sur les routes de nos régions

Youpi ! Un nouveau week-end à rallonge !... celui du 11 novembre... avec du monde sur les routes de nos régions ! Bison Futé voit « orange », vendredi après midi, « vert » pour le reste du week-end L’indien malin, ressortira son totem « orange » dimanche après midi pour les retours . Et comme à chaque long week-end, les forces de l’ordre seront mobilisées sur les routes... Lors du dernier week-end à rallonge, c’était pourla Toussaint, plus de 200 infractions sanctionneés sur les routes de l’Orne. 9 véhicules immobilisés sur ordre du Parquet ....et puis : attention au changement d’habitude ! La mise en place de feux tricolores sur la route départementale 438, Alençon/ Sées : dans la traversée de Sées, au carrefour de la route de Carrouges.