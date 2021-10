Contrats aidés ; un coup de pouce du préfet de Région

Objectif : 3 500 nouvelles signatures de CAE d’ici la fin de l’année en Basse-Normandie : Ces contrats visent à faciliter l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, et le préfet de région réévalue le montant de leur prise en charge par l’Etat … qui passe de 80% à 90% pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Il passe à 95% pour les CAE embauchés dans les hôpitaux publics ou privés, et à 80% pour les jeunes demandeurs d’emploi en situation de décrochage scolaire avant le Bac.