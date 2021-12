Caen. La marque "Gourmandie" devient "Saveurs de Normandie"

L'Institut régional de la qualité agroalimentaire (IRQUA) de Normandie a célébré les 15 ans de la marque "Gourmandie" à l'Abbaye aux Dames, en présence des différents partenaires et du président du conseil régional de Normandie, Hervé Morin. L'occasion de revenir sur les succès de "Gourmandie" et d'annoncer un nouveau nom et une nouvelle identité pour la marque, désormais appelée "Saveurs de Normandie".

"Réunion de la fierté normande"

"Cette nouvelle marque représente l'ambition collective normande. Elle va de pair avec la nouvelle fusion des régions qui veut porter la Normandie sur la scène nationale et internationale", déclare Hervé Morin devant les partenaires et dirigeants de la marque. Après le lancement de la marque territoriale "NORMANDIE" au cours de l'été 2017, "Saveurs de Normandie" vient en incarner la déclinaison agroalimentaire. "La Normandie est la région la plus connue au monde avec la Californie. C'est en grande partie dû à notre histoire, mais aussi grâce à une atmosphère et un patrimoine spécifique", encourage Daniel Epron, cofondateur de "Gourmandie".

Mettre en avant les qualités des produits normands

Des prix "talents normands" ont été remis au cours de la soirée par le président d'IRQUA-Normandie, Sébastien Windsor. L'occasion de mettre en avant les valeurs de qualité, de proximité et d'engagement pour l'emploi dans la région. "En remettant ces prix, c'est tous les partenaires de Gourmandie que je remercie. En partageant nos valeurs et en nous faisant confiance vous avez permis à la marque de devenir ce qu'elle est aujourd'hui", remercie Sébastien Windsor. Aujourd'hui la marque mutualise 100 entreprises adhérentes et 400 produits agréés (yaourts, laits, épicerie, gâteaux...)

A LIRE AUSSI.

La Normandie unie au salon de l'agriculture

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

Normandie : Hervé Morin en Russie avec des chefs d'entreprise pour parler business

[Exclusif] Entretien avec le PDG de la SNCF, Guillaume Pépy, sur la situation des trains en Normandie

La commande de 40 trains neufs pour la Normandie est officiellement signée