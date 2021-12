Cherbourg. Cyclisme : Le champion du monde espoirs Benoît Cosnefroy honoré dans sa Normandie natale

La cérémonie fut belle, à la hauteur de l'énorme exploit qu'a réalisé le jeune cycliste Benoît Cosnefroy (AG2R), en cette année 2017. Le jeune manchois est effectivement devenu champion du monde espoirs de cyclisme sur route à Bergen en septembre dernier, pour la plus grande joie et la plus grande fierté du cyclisme normand.

Fierté du cyclisme normand

Ce vendredi soir 24 septembre, dans le fief qui l'a vu grandir, à Bricquebec (Manche), le jeune homme a été honoré au cours d'une soirée festive, animée par Etienne Lebas mais aussi Daniel Mangeas, le célèbre speaker manchois.

Malgré des monceaux de sollicitations, Benoît COSNEFROY est toujours aussi disponible et s'est longuement confié à Célia Caradec.

Benoît Cosnefroy, la vie après un titre mondial Impossible de lire le son.

Extrait de l'interview spéciale de Benoît Cosnefroy qui sera diffusée en intégralité, ce dimanche 26 novembre 2017 dans l'émission Tendance Sports à partir de 18h.

