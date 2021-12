Le-Havre. Une moto du Dakar 2018 volée au Havre

Les concurrents du Dakar 20018 avaient rendez-vous au Havre (Seine-Maritime) du 22 au 24 novembre 2017 pour embarquer les véhicules sur des bateaux et rejoindre Lima au Pérou. Dans la nuit du mercredi au jeudi, la team Monster Energy Honda a eu manqué de chance. Une de ses motos a été volée.

Elle était à l'intérieur d'un camion stationné quai de Colbert au Havre. Ce dernier a été fracturé. L'engin est tout de même estimé à 300 000 euros. Une enquête est en cours. Ce vol ne remet en tout cas pas en cause la participation de l'équipe à la course.

