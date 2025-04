Le Havre. Ils tentent de voler une moto, ils sont trahis par la vidéosurveillance

Malgré deux tentatives, ils n'auront pas réussi à voler une moto. Jeudi 9 avril vers 1h, le centre de surveillance vidéo de la ville du Havre repère trois hommes cagoulés, rue de Fleurus, en train de pousser une moto. Une équipe de la BAC se rend sur place et aperçoit effectivement les trois hommes en train de courir tout en poussant le deux-roues. Les malfrats finissent par entrer dans un hall d'immeuble de la rue Amiral Mouchez.

La moto retrouvée dans la cuisine des voleurs

Les policiers inspectent discrètement les lieux et entendent les trois suspects au rez-de-chaussée. C'est à ce moment qu'un homme de 35 ans, dans la rue, se présente à eux. Il explique aux forces de l'ordre qu'il suivait les malfrats. Un peu plus tôt, ces derniers avaient tenté de voler sa moto. Surpris, ils ont laissé tomber le deux-roues, l'endommageant, et ont pris la fuite. La victime a donc décidé de les suivre de loin.

Les policiers ont attendu des renforts et l'heure légale de 6h pour s'introduire dans l'appartement des voleurs, à l'aide d'un bélier. Les trois hommes, de 20, 22 et 26 ans, étaient bien présents ainsi que la moto, présente dans la cuisine. Ils ont été placés en garde à vue.