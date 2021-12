Caen. Calvados : un couple "pathogène qui coûte cher à la société"

Un homme âgé de 50 ans a comparu pour violences conjugales devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mardi 21 novembre 2017. Les faits remontent aux années 2014 et 2015.

Violences réciproques

En 2014, un couple se querelle, s'insultant et se frappant mutuellement. La femme porte plainte munie d'un certificat médical lui prescrivant 3 jours d'incapacité totale de travail. "Il a tenté de m'étrangler". Lui dira : "J'ai juste réagi à ses coups."

Un an plus tard, une autre plainte est portée pour menaces de mort cette fois-ci, la femme se disant inondée de textos et de SMS. "Déménage vite et loin. Tu n'auras pas le temps de souffrir, je vais te foncer dessus avec ma voiture"

État d'alerte permanent

L'avocat de la partie civile décrit un homme exerçant également des violences sur les enfants de sa compagne (au nombre de quatre) mais jamais envers le fils qu'il a eu avec elle. "Il s'incruste régulièrement chez elle et la menace de lui enlever ses enfants si elle tente de le mettre dehors. Elle a peur." Elle ajoute qu'il a menacé de la tuer si elle se présentait à l'audience et que cette femme vit dans un état d'alerte permanent. 1 000 euros de préjudice moral sont sollicités. Le procureur requiert une peine de prison avec sursis et une interdiction de contact.

"C'est une menteuse !"

À la barre, l'homme la traite de menteuse arguant que c'est elle qui lui demande de revenir et qui met la pression aux enfants. Il écope de 4 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il a injonction de fixer sa résidence et interdiction de paraître au domicile de la victime à laquelle il devra verser 300 euros de dommages et intérêts. S'y ajoutent 500 euros de frais de justice.

Face aux objections du prévenu, le président lui conseille fermement de cesser toute relation. "Vos rapports pathogènes coûtent cher à la société !"

