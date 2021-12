Caen. A Caen, une application pour faciliter le shopping

La course aux cadeaux de Noël va bientôt commencer. Et à Caen, une application, Supplyshop, propose du 1er au 24 décembre 2017, aux clients du centre-ville de retirer, d'expédier ou de stocker des achats effectués dans des commerces partenaires. Parmi eux, le Printemps, les Galeries Lafayette, les Rives de l'Orne, les Vitrines de Caen, Leclerc et Coeur de Caen qui proposeront les pass Supplyshop en caisse.

Du shopping, les bras légers

Les employés de Supplyshop récupéreront les colis et les stockeront à la Maison des commerçants, au 9 rue Melingue. Les clients pourront donc venir les chercher à cette adresse ou se les faire expédier chez eux. Pour un colis allant jusqu'à 1kg, il faut compter 7,50€ de tarifs d'expédition dans toute la France métropolitaine, (même tarif que Colissimo).

Pratique. L'application SUPPLYSHOP est disponible au téléchargement sur les stores Apple et Androïd.