Caen. Rencontre avec Olivier Foissac, consultant en parentalité à Caen

"Consultant en parentalité, c'est un nouveau métier, les gens ne savent pas encore vraiment en quoi il consiste" reconnaît Olivier Foissac. Formé par Catherine Dumonteil-Kremer, auteure et formatrice reconnue dans l'accompagnement à la parentalité, et lui même père de famille, il est l'unique consultant en parentalité de l'ex-région Basse-Normandie. Intermédiaire entre les professionnels de santé et les parents, il s'intéresse aux problèmes de relationnel, de communication ou encore d'autorité avec l'enfant. "Il ne s'agit pas de donner des conseils généraux aux parents mais de leur proposer un accompagnement spécifique afin de trouver des solutions" développe Olivier Foissac.

Huit ateliers à destination des parents

Un cycle d'ateliers, de trois heures, sur le thème du "vivre et grandir ensemble" est proposé aux parents. "Il faut s'engager à suivre les huit, il y a une progression dans les ateliers". Les sujets abordés vont de l'écoute à la gestion de la colère en passant par les limites à poser à son enfant. "Je propose également des entretiens individuels qui ont pour but d'accompagner vers un objectif précis" complète Olivier Foissac. Basé à Caen, il peut se déplacer dans la région selon les demandes.

Unique représentant masculin de la profession

Membre du réseau collaboratif "Parentalité créative", il est le seul homme à exercer la profession en France. "Sur une cinquantaine de consultants en parentalité, je suis le seul homme pour l'instant, mais d'autres sont en formation. Culturellement, les enfants c'est encore considéré comme la mission des femmes. Je suis la preuve que non." confie le professionnel, qui développe des ateliers à destination des pères.

