Hors Normandie. Vent de nostalgie sur la Tendance List

La Tendance List est à retrouver chaque dimanche entre 10h et 12h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

Cette semaine, le top 15 de la Tendance List est en grande majorité composé de titres qui étaient beaucoup diffusés au tout début de l'été. Une envie de soleil de votre part?

La meilleure progression de la semaine revient à Katy Perry avec "Chained to the rythm" qui se classe 14ème (+28 places). La pire dégringolade ets pour Alice Merton avec "No roots"

5) CHARLIE PUTH Attention (-1)

4) CALVIN HARRIS Feels (-3)

3) RAG'N'BONE MAN Skin (+23)

2) VIANNEY Moi aimer toi (+16)

1) THE CHAINSMOKERS ft. COLDPLAY Something just like this (+1)

