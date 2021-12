Caen. Football (Ligue 1) : Contre Nice, Caen arrache un point grâce à Ronny Rodelin !

Le match.

Si l'entame fut à l'avantage des Caennais avec une énorme occasion de Santini repoussée par Benitez (9e), les Niçois ont ensuite mis le pied sur le ballon et ont dominé leur sujet, Plea touchant le montant caennais (29e) avant que Senijder teste Vercoutre de loin (34e). C'est finalement Lees-Melou qui trouve l'ouverture juste avant la pause, la demi-volée de l'ailier Aiglon terminant au fond des filets caennais (0-1, 39e). Logiquement, Nice mène à la pause mais les hommes de Lucien Favre voient ceux de Patrice Garande leur fondre dessus.

Santini manque un penalty, Rodelin surgit

Bazile se montre d'abord en position de conclure mais manque la cible (53e). Dans la foulée, c'est Santini qui manque un penalty, repoussé par Benitez (65e) tandis que N'Kololo voit sa tête raser la transversale sudiste (75e). On pense alors que la chance des normands est passée. Les Niçois gèrent la fin de match mais ne plient pas les débats, Sneijder, Plea et Lees-Melou buttent sur Vercoutre. Grave erreur puisqu'au bout du temps additionnel, Rodelin surgit sur un dernier centre de Genevois et crucifie Benitez pour une égalisation que l'on n'attendait plus.

Les buts.

39e : De la droite, un long centre trouve Lees-Melou qui défie et bat Vercoutre d'une demi-volée puissante.

Caen : 0- Nice : 1

90+ 2 : Décalage de Féret qui trouve Genevois sur le flanc droit. Le centre est parfait vers le second poteau où Rodelin surgit dans le dos de Souquet pour crucifier Benitez et faire se lever tout d'Ornano pour l'égalisation.

Caen : 1- Nice : 1

L'homme du match. Rémy Vercoutre (Caen)

Jusqu'à la dernière minute, ses trois arrêts de fin de partie dans les pieds de Sneijder, Lees-Melou et Plea (86e, 88e, 90e) évitaient juste au SMC de sombrer et à Nice de plier les débats. Mais à la 93e minute, avec le but égalisateur de Rodelin, ces arrêts sont devenus décisifs et ont permis à Caen de prendre un point.

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Desiage, Spectateurs : 15144

Avertissements : Caen : Djiku (82e), Nice : Tameze (55e), Plea (78e)

CAEN : Vercoutre, Genevois, DaSilva, Djiku, M'Bengue, Sankoh, Féret (cap), Kouakou (N'Kololo 73e), Bazile (Bessat 68e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

NICE : Benitez, Souquet, Danté (cap), Lemarchand, Jallet, Tameze (Seri 68e), Mendy (Koziello 75e), Lees-Melou, Walter, Sneijder, Plea, entr : Lucien Favre

Buts : Caen : Rodelin (90e +3), Nice : Lees-Melou (39e)

