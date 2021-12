Bayeux. Calvados : la blague de potache se termine au tribunal

Un homme âgé de 35 ans a comparu le mercredi 15 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (calvados) pour violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours. Les faits ont été commis à Bayeux et datent du mois de janvier 2015.

L'invitation se voit suivie de violences

Vers 22h, ce soir-là, un homme accompagné de deux collègues effectue sa tournée d'éboueur. Se faisant, il aborde la serveuse se trouvant à la terrasse d'un bar pour l'inviter à une soirée. Un peu plus tard, une Peugeot se gare près du camion et un homme en descend se présentant comme l'ami de la jeune femme. Après un bref échange de paroles, l'agent d'entretien lui assène un coup de poing.

Plus tard encore, l'homme revient avec son frère dans une Megane Renault qui bloque le camion-poubelle pour visiblement en découdre. Alors l'homme saute sur la chaussée, brise la vitre arrière de la voiture et porte coup de tête et de poing à l'homme qui s'en tire avec un hématome péri orbital et des fractures de cotes.

"C'était une blague sans méchanceté"

À la barre, le prévenu explique que le malentendu vient de ce qu'il avait invité la jeune femme à une soirée "Jacquie et Michel", du nom d'un site proposant des vidéos pornographiques. "Pour moi c'était une blague sans méchanceté mais elle a été prise pour une proposition indécente et son compagnon m'a ensuite insulté." La procureure estime que la violence n'est pas la bonne réponse à des insultes et requiert 450 euros d'amende.

L'avocat de la défense, quant à lui, sollicite la relaxe. "C'est le collègue de mon client qui a porté les coups les plus violents et sans être poursuivi"

Au final, les violences sont requalifiées en violences contractuelles et l'homme écope de 300 euros d'amende et de 300 euros de préjudice moral.

