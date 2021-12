Blainville-sur-Orne. Calvados : sur un scooter avec 3 g d'alcool dans le sang

Un homme âgé de 45 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 15 novembre 2017, devant répondre de conduite sous l'emprise de l'alcool en récidive et de non-port de casque homologué sur un cyclomoteur. Les faits remontent au mois de septembre 2016 à Blainville sur Orne au nord-est de l'agglomération.

L'homme gît sur la chaussée

Avertis d'un accident corporel sur la voie publique, les gendarmes trouvent un homme à terre près de son scooter. Il est conscient quoique présentant les signes d'une grande alcoolisation et pour cause il a 3g d'alcool par litre de sang. Dégrisé il raconte avoir bu "pas mal de bières" chez lui et avoir eu envie de prendre l'air. "Alors j'ai emprunté le scooter de mon frère et je suis tombé." Son parcours judiciaire est jalonné de délits dus à l'alcool. Souffrant de déficience intellectuelle il est sous curatelle renforcée mais accessible aux sanctions pénales.

Hospitalisé pour sevrage

Le ministère public requiert 6 mois de prison dont 2 mois fermes ainsi que la révocation d'un sursis de 4 mois et une amende de 90 euros. Obligation de soins et interdiction de conduire un véhicule à moteur sont aussi requis.

La défense parle d'un homme qui s'est (enfin) pris en main. "Passée la quarantaine, il a fini par comprendre qu'il était alcoolique et que de là venaient tous ses soucis. Il a été hospitalisé pour une cure et depuis il rencontre un médecin chaque mois." Il ajoute qu'une formation de jardinage est envisagée et qu'un peine ferme ruinerait ses progrès.

L'homme écope de 140h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois (faute de quoi ce sera 4 mois de prison ferme) et de 100 euros d'amende, le tribunal ayant tenu compte des efforts réels fournis.

