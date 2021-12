Le-Havre. Basket: la rencontre STB Le Havre – Charleville reportée

Vendredi 10 novembre 2017, le concert de Black M prévu aux Docks Océane du Havre avait été annulé à cause d'une structure métallique qui s'était effondrée dans la salle havraise.

Suite à l'effondrement d'une partie de la scène de Black M au Le Havre, la salle des Docks Océane reste fermée. - DR

Les expertises sont toujours en cours et les Docks Océane restent fermés. La salle accueille différentes compétitions sportives comme le basket et le handball.

Le club de basket du Havre le STB est dans l'obligation de reporter sa rencontre de ProB du vendredi 17 novembre 2017. La décision a été prise ce mercredi 15 novembre 2017 via ce communiqué:

" Suite à l'incident qui s'est produit vendredi dernier aux Docks Océane et au vu de la non garantie de recevoir l'autorisation de réouverture pour la rencontre de ce vendredi 17 novembre 2017: STB Le Havre – Graveline, il a été décidé d'annuler le match et de le reporter à une date ultérieure.

Nous vous tiendrons informé dès que nous aurons un complément d'information.

Les billets qui ont été achetés pour ce match seront bien évidemment valables pour la nouvelle date.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez la billetterie du STB Le Havre au 02 35 11 70 00 ".

