Le-Havre. Une nuit du basket au Havre

La ville du Havre (Seine-Maritime) tente de promouvoir la pratique du sport dans le cadre de sa politique " Havre en Forme ". Dans ce cadre, elle organise la troisième édition du " LH Basket nocturne " vendredi 21 décembre 2018. Il s'agit d'un tournoi de basket mixte dont l'objectif est de donner la possibilité aux jeunes de jouer contre des basketteurs confirmés.

Cette année le sport féminin est mis est mis à l'honneur avec la participation des clubs de l'Union sportive Sainte-Marie Le Havre, de l'Amicale laïque Aplemont Le Havre basket et de Saint Thomas Basket (STB), pour bien souligner que le sport s'adresse à tous.

Pour les sportifs et les moins sportifs

Plus de 500 participants sont attendus (400 en 2017). Au programme de la soirée : tournois 3x3, démonstrations de dunks et concours de shoots. Des stands thématiques seront également proposés avec la présence de kinésithérapeutes sportifs et de joueurs du STB. Et pour les moins sportifs : un DJ set, une scène ouverte (chant et danse) et un tournoi de basket virtuel sur grand écran.

" LH Basket nocturne " - vendredi 21 décembre 2018 de 17h30 à minuit – Polygone du Havre – Entrée libre.