Venez rire au Festival "Mondeville sur Rire"!

De nombreux spectacles vous attendent à cette occasion au carrefour socio-culturel et sportif de Mondeville, au théâtre de la Renaissance ou à l'AMPHI Némo du Lycée Jules Verne.



Vendredi 4 Novembre :

- The Fameux Jack and Viviane Magic Show

- Le BOurvil Show



Samedi 5 Novembre :

- Ils sont partout...

- Les Divagabondes



Dimanche 6 Novembre :

- The X Dimension

- Conversations avec ma libido



Mardi 8 Novembre :

- C'est d'un classique



Mercredi 9 Novembre :

- Tableaux d'une exposition

Découvrez la description de chacun des spectacles sur ce lien :

http://www.mondevilleanimation.org/pdf/2011-programme-festival-humour.pdf

Ecoutez Jean Noel Brillant, l'organisateur :