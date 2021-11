Troarn. Calvados : une sexagénaire raye les carrosseries de voitures

Une femme âgée de 65 ans a été jugée le mercredi 8 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour détérioration de biens appartenant à autrui. Les faits ont été commis dans la commune de Saline et datent de juillet dernier.

"Des rayures c'est pas grand chose"

Les habitants d'une maison de Saline se demandent bien qui peut leur en vouloir. En effet ils trouvent leurs voitures garées devant chez eux rayées des deux côtés et ceci à deux reprises. À l'arrêt de bus situé à proximité ils repèrent une femme qui passe régulièrement devant chez eux. Celle-ci, entendue par les gendarmes, admet être l'auteur des actes de vandalisme. "J'ai du mal à passer sur le trottoir car les voitures y sont garées et en plus leurs chiens aboient. C'est chiant. Alors je raye les carrosseries avec mes clefs mais des rayures, c'est pas grand chose"

Pour 2 702,97 euros de dégâts

Et pourtant les dégâts sur les deux voitures (une Opel et une Megane) sont évalués à 2 702,97 euros. Pour l'avocat de la partie civile la prévenue doit dédommager les victimes de ce préjudice matériel même si elle déclare haut et fort que c'est à l'assurance de payer. Quant au préjudice moral 1 000 euros sont sollicités.

De plus la procureure requiert 2 mois de prison avec sursis pour avertissement "Elle a une dent contre eux et peut recommencer, d'autant plus qu'elle n'a pas pris conscience de la nature délinquante de ses actes. S'occupant de personnes handicapées, elle se retranche derrière estimant qu'elle ne peut donc pas être mauvaise."

La vandale écope donc de 2 mois de prison avec sursis, de 2 702,97 euros de préjudice matériel, de 500 euros de préjudice moral et de 1 000 euros de frais de justice.

