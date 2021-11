Caen. Calvados : il menace sa compagne de mort mais l'arme est-elle vraiment factice ?

Mardi 7 novembre 2017, un homme âgé de 34 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché violences et menaces de mort avec usage d'une arme envers sa compagne, ceci dans l'agglomération le samedi 10 juin 2017.

Menacée avec une arme qu'il charge

La dispute a pour origine la rareté des rapports sexuels et s'envenime. L'homme, tout en tenant leur enfant de 15 mois dans les bras, frappe sa compagne au visage et dans le ventre. Puis, fermant portes et volets il va chercher une arme qu'il charge en prévenant "Tu vas voir ce que je vais te faire !" La victime souffrant de douleurs multiples s'en tire avec 3 jours d'incapacité totale de travail. Traumatisée, elle porte plainte et confie que depuis des années elle subit des violences physiques et morales.

"Ce n'était qu'un jouet"

À l'audience l'homme explique que ce n'était qu'un jouet et qu'il a voulu lui faire peur pour la calmer. Il reconnaît l'avoir insultée mais pas menacée. Il ajoute qu'ayant reçu des coups de poing, il a riposté. "Nous avons des scènes continuelles, notre couple est un échec. Nous sommes séparés maintenant. Je n'ai pas été un bon mari mais je pense être un bon père."

"Ce n'est pas un fou furieux"

Leur fils, âgé de 8 ans et présent durant la scène, affirme aux enquêteurs qu'il n'a jamais entendu papa menacer maman. Quant à l'arme, hormis des jouets d'enfant, elle n'a jamais été retrouvée, la victime affirmant pourtant qu'il en existe une.

Se basant sur le certificat médical la procureure requiert 6 mois de prison avec sursis en tant que peine dissuasive.

L'avocate de la défense insiste sur le fait que son client n'est pas un fou furieux et qu'il s'agit de violences mutuelles au sein d'un couple pathogène. Elle sollicite la relaxe compte tenu des doutes qui émaillent ce dossier.

L'homme est reconnu coupable de violence avec arme, que celle-ci soit factice ou non et écope de 6 mois de prison avec sursis. Il est par contre relaxé pour les menaces de mort.

