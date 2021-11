Saint-Sever-Calvados. Calvados : il acquiert un petit chien et des poteries avec des chèques en bois

Mardi 7 novembre 2017, un homme âgé de 50 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour escroqueries commises dans le département au cours de l'année 2015.

Il émet dix-sept chèques en bois pour plus de 2 000 euros

Durant quatre mois, l'homme va émettre dix-sept chèques en étant conscient que sa banque va les rejeter. Il achète certes de l'alimentation mais aussi un téléviseur, un portable, des poteries etc. Il règle des frais dentaires et enfin, il acquiert un... petit chien !

Le total de ses achats dépasse les 2 000 euros.

Parcours atypique

Le prévenu qui est aujourd'hui sans profession et qui vit avec peu de ressources a un parcours atypique. En effet, il a longtemps été jockey et a dû quitter son emploi pour cause de santé. Il y a six mentions dans son casier judiciaire : outrages, escroquerie, menaces de mort réitérées, violence avec arme.... "Ne me dites pas, s'exclame le président, que l'achat de poteries et d'un petit chien représente des urgences vitales !"

Le ministère public requiert une peine de travaux d'intérêt général, l'homme ayant remboursé la moitié des chèques émis.

Au final, il écope de 4 mois de prison avec sursis et de 140h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois ainsi que l'injonction de solder la dette restante.

