Bayeux. Calvados : elle déclare son chéquier volé puis émet des chèques

Mardi 7 novembre 2017, une femme a dû répondre d'escroquerie devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits remontent à septembre et décembre 2016 à Bayeux.

Elle libelle deux chèques de plus de 600 euros

Il est reproché à la prévenue deux séries de faits : l'une en septembre dans un magasin de Bayeux où ses achats (chaussures, sac à main...) vont s'élever à 666 euros, l'autre en décembre dans un autre magasin de la ville pour une somme avoisinante. Étant donné la déclaration de vol, la banque fait opposition.

La gérante de l'un des commerces sera éconduite au téléphone et verra sa lettre recommandée demeurer sans réponse. Ce n'est que quelques mois plus tard que la dette de 666 euros sera soldée.

Déjà condamnée pour falsification de chèque

"J'ai cru me faire voler mon chéquier et j'ai donc fait une déclaration à ma banque mais je l'ai retrouvé par la suite. Entre ces deux chèques qui ont fait l'objet d'une opposition, j'en ai utilisé quatre que ma banque n'a pas rejeté." Son casier judiciaire fait état d'une mention datant de 2014 concernant la falsification d'un chèque de paie. "J'avais ajouté un chiffre à mon salaire car mon employeur avait été indélicat."

"Difficile de croire en sa bonne foi"

Pour la procureure croire en sa bonne foi aurait été possible sans son "délai de réactivité" et sans son passé judiciaire. La défense argumente qu'elle est bonne cliente de ces commerces et qu'elle n'avait donc aucune raison d'être malhonnête. Il ajoute que le rejet de deux chèques sur six est pour le moins étrange.

Elle écope de 60 jours-amendes à 10 euros, le tribunal n'étant pas plus que le ministère public convaincu de sa bonne foi.

