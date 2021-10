Kia : la Rio a la fibre conquérante

Le tout sous 4,04 mètres de long, avec des porte-à-faux réduits qui contribuent à la bonne habitabilité de cette 5 portes du segment B, y compris aux places arrière. Toutefois, le coffre joue des coudes avec 288 litres seulement, mais extensible à 923 l. en rabattant les dossiers des sièges arrière, fractionnables 60/40.

Garnissages et assemblages témoignent d’un bon souci de qualité ambiante dans la cellule de vie, voire d’un certain raffinement avec l’intérieur couleur "Moka" qui accentue le sentiment d’espace intérieur. Ventilé sous quatre finitions - Motion, Style, Active et Premium -, l’équipement apparaît déjà bien doté au stade de base avec 6 airbags, un régulateur de trajectoire avec assistance au démarrage en côte, un verrouillage centralisé et une radio CD/MP3. Cette abondance croît à l’escalade des stades supérieurs et justifie un tarif à la hausse, mais assorti, il est vrai, d’une spectaculaire garantie de 7 ans pour marquer la différence.



Garantie 7 ans !

Aux puissances comprises entre 75 et 109 ch, les deux motorisations essence (1.2i 85 ch, base de la gamme à 12 490 euros, et 1.4i 109 ch) comme les 2 diesel (1.1 CRDi 75 ch et 1.4 CRDi 90 ch), jouent plutôt la carte des basses consommations, en contrepartie d’un manque de souffle pour celles d’accès, pourvues d’un “start-stop” ISG pour économiser aux arrêts.

Au volant, le comportement de la Rio apparaît sûr, serein et servi par un freinage à 4 disques mordant en continu, avec une suspension très correcte et une direction agréable et précise.