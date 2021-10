Kia, la revanche des Coréens vu du Mont-Riboudet

Estimées ringardes ou peu attirantes il y a quelques années encore, les Coréennes ou les Japonaises tirent aujourd'hui leur épingle du jeu. En France, Kia Motors (Corée du Sud) séduit par exemple une clientèle de plus en plus large. Son atout numéro un : la garantie sept ans.

La garantie 7 ans rassure les nouveaux clients

“En 2012, nous avons vu de plus en plus de curieux franchir nos portes”, témoigne Emilie Tabary, vendeuse Kia à “Créations automobiles”, située avenue du Mont Riboudet, à Rouen. “La garantie 7 ans mais aussi les très bons retours sur notre marque sur internet, notamment sur les forums, a beaucoup joué en notre faveur”.

Renforcée par l'arrivée d'un ancien designer de chez Audi, Kia propose désormais des véhicules aux courbes dynamiques et modernes. Une nouvelle image qui semble séduire les clients. Ainsi, le 4x4 Sportage, dont le prix moyen tourne autour de 30 000 €, a été l'un des produits phares ces derniers moi à Rouen, avec la Rio ou la Cee'd SW, “qui démarre très fort”.

Selon Emilie Tabary, cette année 2013 devrait connaître la même progression qu'en 2012. “Le bouche-à-oreille fonctionne à plein. Même si la crise est bien présente, Kia reste une marque nouvelle et notre potentiel de développement est fort”.

L'arrivée de la berline Pro Cee'd ou de la familiale Carens pourrait stimuler un peu plus l'intérêt du grand public pour la marque coréenne. Un intérêt d'autant plus renforcé à l'heure où les Français n'hésitent plus à mettre de côté leur traditionnel chauvinisme à l'égard des marques nationales.