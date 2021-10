Rouen. Rouen : les concessionnaires face au durcissement de la prime à la conversion

La prime à la conversion sera plus difficile à obtenir dès jeudi 1er août 2019. Le gouvernement a décidé de modifier les conditions d'attribution de ce dispositif d'aide au remplacement d'un véhicule ancien par un véhicule moins polluant.

Ce changement a entraîné une hausse de la fréquentation chez les concessionnaires de l'agglomération rouennaise. À Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), un garage spécialiste dans la vente de véhicules neufs ou d'occasion confirme avoir vu plus de passage depuis quelques semaines.

"Pour certains, la différence étant relativement faible, ils ne font pas attention, explique Michel Nieullet, vendeur chez Toyota à Rouen. Après, il y en a beaucoup qui viennent. Le problème c'est qu'il s'agit aussi d'une question de moyens pour pouvoir acheter une voiture."

Cette prime à la conversion a rencontré un vif succès. 250 000 demandes d'aides ont été déposées au 14 juillet 2019, contre 100 000 au cours du premier semestre 2018, d'après le ministère des Transports. Si ce rythme se maintenait, le budget de 600 millions d'euros, prévu dans la loi de finances pour 2019, aurait été dépassé de 300 millions d'euros.

"C'est toujours dommage de vouloir pousser les gens à acheter des voitures un peu plus propres puis de se rendre compte que l'on n'a pas forcément les moyens au niveau de l'État de pouvoir le faire", ajoute Michel Nieullet.

Avec les nouveaux critères, les véhicules acquis devront afficher des émissions de CO2 inférieures à 117 grammes par kilomètre, contre un plafond de 122 grammes jusqu'à présent. Les véhicules classés en vignette Crit'air 2 et immatriculés avant le 1er septembre 2019 ne seront plus du tout éligibles à la prime à la conversion, excluant donc du dispositif tous les diesel immatriculés avant cette date.

Le montant de l'aide qui dépendait du caractère imposable ou non du ménage sera désormais fonction du "revenu fiscal de référence par part" et "les différents niveaux de prime sont revus à la baisse à l'exception des véhicules les plus propres", indique le décret.

