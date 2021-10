La petite Kia Picanto s’embourgeoise

La silhouette de la seconde génération de la Picanto garde un air de famille, calandre en “nez de tigre” et optiques félines, mais aussi flancs très sculptés autour d’une ceinture de caisse ascendante et très nervurée. Celle-ci s’épanouit sur un traitement bien particulier des feux arrière qui, vue de dos, semblent visuellement bien plus larges. Sur sa devancière, la nouvelle mini-citadine 5 portes de Kia a gagné en prestance, tout en ayant été allongée de 6 cm. Compte tenu de son gabarit toujours ramassé, la nouvelle Picanto s’impose comme l’une des mini-citadines les plus habitables. Avec l’avantage de pouvoir embarquer 5 personnes.



Aux places avant, on ne se sent pas à l’étroit, et les garnitures font appel à des matières plastiques de qualité. Particulièrement la planche de bord, digne de la catégorie supérieure, y compris sur le plan esthétique grâce à certains traits d’originalité, tel le jonc chromé qui s’étire sur une bonne partie de sa largeur, et devient doré en option sur le haut de gamme.

La version d’accès, Motion, affiche déjà une certaine distinction en intégrant 6 airbags, une direction assistée ajustable en hauteur et une banquette arrière rabattable 60/40 pour venir moduler un volume de coffre plutôt honorable.



La facette technique de la Picanto s’appuie en partie sur les trains de roulement de l’ancienne version, revus notamment sur l’amortissement.

Sous le capot, les deux uniques propulseurs, essence 1.0i de 69 ch et 1.2i de 85 ch (apanage de la Picanto Premium, le haut de gamme) sont épaulés par une boîte manuelle à 5 rapports, ou bien une automatique CVT en option pour le 1.2i.

Les premiers tours de roues et le vrombissement du plus petit moteur indique son appartenance à la famille des 3 cylindres. Globalement agréable, il manque logiquement vite de souffle, vu son petit couple de 95 Nm à 3 500 tr/mn, mais il suffit de jouer de la boîte pour recoller au peloton des plus grosses autos. A trop répéter la manœuvre, on atteint vite les 7,7 l./100, moyenne élevée pour cette cylindrée. Le 1.2i est un 4 cylindres et avec lui, on gagne une assurance supplémentaire sur la route, sans transfigurer radicament cette citadine. La consommation se contient plus aisément autour des 5,6 l./100, sa performance légitime.

Freinant bien et agréablement suspendue, la Picanto rassure autant au volant qu’avec sa garantie de 7 ans, même si ses prix s’avèrent moins serrés qu’avant. Le tribut à son compromis réussi.

Prix : 5 versions essence de 9 490 € (1.0i 69 ch Motion) à 13 790 € (1.2i 85 ch BVA Premium).