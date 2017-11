Apologie du terrorisme : à Caen, il prend la pose avec son bébé et une kalachnikov

Un homme âgé de 34 ans a été jugé pour apologie du terrorisme par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mardi 7 novembre 2017. Il se voit condamné à 6 mois de prison ferme.

Mardi 7 novembre 2017, Chakib Limane a comparu, détenu pour d'autres causes, devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Des faits d'apologie publique de terrorisme lui sont reprochés et ce, de juin 2014 à avril 2015 ainsi qu'en juin 2017, dans l'agglomération.

Référence à Al-Qaïda et aux Talibans

C'est un magasin de sport de Mondeville qui prévient la police, choqué par l'apparence physique de l'homme porteur d'un bracelet électronique (longue barbe, lunettes noires, capuche) et par sa demande de floquer un maillot de sport au nom de Abou Cheikh. Il s'avère que la veille un magasin de Rots avait floqué à sa demande Ben Laden. Une perquisition à son domicile met à jour sept maillots tous porteurs de références à Al-Qaïda et aux Talibans. Y est également découvert un couteau à la lame tordue. Une investigation informatique le voit en photo avec son bébé et une kalachnikov. Une vidéo met en scène un djihadiste. Deux des maillots ont été portés à Caen : l'un en maison d'arrêt et l'autre au stade de l'université.

"Qu'avez-vous apporté à la France à part votre mépris ?"

À l'audience, le prévenu parle d'humour et aussi de provocation mais reconnaît ne pas avoir réfléchi aux conséquences. Marocain en France depuis plus de vingt ans, son casier judiciaire comporte quinze mentions : violences, outrages, rebellions, dégradations, menaces de crimes....Le président Christophe Subts s'emporte : "Qu'avez-vous apporté à la société française, à part votre mépris ? Des gens sont morts et vous crânez avec vos maillots !" Pour la procureure Carole Étienne il y a bien apologie du terrorisme car les agissements de l'homme dénotent d'un jugement favorable envers le terrorisme. Elle lui rappelle que cela peut être sanctionné par 5 ans de prison ferme.

Chakib Limane écope de 6 mois de prison ferme et de 5 ans de privation de droits civiques et civiles.