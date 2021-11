Rouen.  Rouen, l'hôtel de ville en modèle de la rénovation énergétique

Après la patinoire, l'hôtel de ville de Rouen est le bâtiment public le plus énergivore de la ville. Des travaux de grande ampleur ont débuté en 2016 pour rénover l'enceinte et la rendre plus écolo. "Une manière de donner l'exemple avec un bâtiment emblématique", explique Fatima El Khili, adjointe au maire en charge des bâtiments publics. Première étape, l'isolation des verrières du troisième étage de l'hôtel de ville, en 2015. Une manière aussi d'améliorer les conditions de travail des agents qui y avaient "froid l'hiver, et chaud l'été", selon l'élue.

La deuxième phase du chantier, particulièrement visible en ce moment, c'est le remplacement de l'intégralité des fenêtres, côté parvis. 91 en tout, et de 26 types différents. Et de toute façon uniquement des fenêtres sur mesure pour s'adapter aux contraintes de la façade. Cette phase doit durer 18 mois. "On procède pan par pan puisqu'il faut à chaque fois délocaliser les agents dans d'autres bureaux pendant l'opération", précise Fatima El Khili.

L'hôtel de ville producteur d'électricité

Le système de chauffage est aussi entièrement revu. Les trois chaudières au gaz seront remplacées par une mini-cogénération. Un moyen qui permet, en plus de chauffer, de produire de l'électricité que la ville revendra à EDF. Selon les estimations, cette revente devrait rapporter 100 000 euros par an, soit environ l'équivalent des factures d'électricité de l'hôtel de ville. Enfin, dernière étape, les fenêtres côté jardin qui seront changées en 2019 et 2020. Environ 85 fenêtres pour lesquels il faudra en plus avoir recours à un maître d'oeuvre spécialisé en patrimoine historique, la façade étant classée au titre des monuments historiques depuis 1948.

Le chantier, gargantuesque, est estimé à 9 millions d'euros de travaux, financés par la Ville, la Métropole, la Région et sans doute l'État. Rouen espère obtenir 1,5 million d'euros par l'appel à projet "territoire à énergie positive pour la croissance verte" lancé par le ministère de la Transition énergétique et solidaire. "C'est une somme mais il s'agit d'un réel investissement qui va permettre de réaliser 55% d'économie sur les dépenses énergétiques du bâtiment", justifie Fatima El Khili.

