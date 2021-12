Rouen. À Rouen, l'Espace info énergie donne des conseils pour optimiser sa consommation énergétique

Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), en France, la consommation énergétique des bâtiments représente 44% de la consommation énergétique du pays et rien de moins que 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. En lien avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, un décret datant du 1er janvier 2017 oblige à la réalisation de travaux d'isolation thermiques en cas de rénovations importantes d'un bâtiment.

Comment réduire sa consommation

"Cette transition est une priorité de la Métropole", indique Wesseline Hartout, conseillère de l'Espace info énergie de Rouen. Cette agence financée et appuyée conjointement par l'Ademe, la Région et la Métropole fait partie d'un réseau national qui accueille et conseille gratuitement les particuliers souhaitant optimiser leur consommation énergétique.

Que l'on soit propriétaire, locataire ou membre d'une copropriété, l'Espace info énergie fournit un suivi personnalisé en informant sur les normes et réglementations, les possibilités d'amélioration thermique ou encore les aides financières possibles.

La prise de rendez-vous s'effectue auprès de la Métropole via son site internet ou par téléphone au 0800 021 021.

A LIRE AUSSI.

L'administration Trump va abroger le plan climat d'Obama

Loi hydrocarbures: "d'autres pays vont emboîter le pas", espère Hulot