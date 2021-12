Théâtre. Les Bas-Fonds de Gorki, une pièce d'actualité !

Écrite il y a plus de cent ans, la pièce de Maxime Gorki adaptée et mise en scène par Eric Lacascade se partage et parle à tous. Elle sera jouée mercredi 15 et jeudi 16 novembre 2017 au théâtre de Caen (Calvados).