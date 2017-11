Rugby (Fédérale 3) : Le Stade Caennais peut-il viser plus haut?

Suite à son franc succès face à Saint-Omer dimanche 5 novembre 2017, les Caennais (Calvados) ont enregistré leur 4e victoire en sept rencontres. Bien loin de la saison morose de l'an passé...

Quel spectacle! Malgré des conditions météorologiques difficiles, le Stade Caennais n'a fait qu'une bouchée de Saint-Omer dimanche 5 novembre 2017, en s'accordant le bonus offensif (55-7). Avec pas moins de neuf essais à la clé, les caennais n'ont laissé aucune lueur d'espoir à leur adversaire du jour. "Il fallait absolument cette victoire car si on perdait on redescendait dans la 2e partie de tableau. Cela permet d'être à l'abri et de jouer plus sereinement pour la suite", précise Louis Szczepski, demi de mêlée.

Pourquoi pas finir dans le top 4?

Bien loin des difficultés de la saison dernière, Caen peut se réjouir de renouer avec la victoire et de bénéficier d'un effectif étoffé "C'est le jour et la nuit par rapport à l'an dernier. Aujourd'hui, on a trois équipes et on peut laisser des joueurs au repos pour ne pas trop tirer sur la corde. Tout le monde tire dans le même sens, ça fait plaisir" se satisfait l'entraîneur calvadosien. "La priorité est de finir dans la première partie de tableau, soit dans les six premiers. Mais si on peut titiller la 4e place pour accrocher les play-offs on ne va pas s'en priver".

"Marquer notre territoire"

Cohésion retrouvée, Caen compte faire du domicile une forteresse imprenable. Et pour l'instant cela semble bien fonctionner avec 100% de victoires à domicile. "L'an dernier, les gens se déplaçaient chez nous pour prendre 5 points et le bonus. Cette année, je veux que l'on marque notre territoire et que les autres équipes repartent la tête dans les chaussettes", conclut le coach caennais.

La prochaine rencontre les opposera à Évreux, dans un derby normand capital pour confirmer leur bonne dynamique. Le match aura lieu dimanche 19 novembre.

