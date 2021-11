Hors Normandie. Kylie Minogue prépare son retour : single, album et tournée prévus en 2018

Kylie a déjà 13 albums à son actif et un 14ème bientôt en vente d'ici quelques mois avec comme cerise sur le gâteau un premier extrait dévoilé dès Janvier 2018. Après de nombreuses heures passées en studio et entraînée par une créativité débordante, l'interprète de “All the lovers” a su s'entourer des bonnes personnes pour concevoir son nouveau bébé ; elle n'a pas hésité à travailler aux côtés de Bonnie McKee (qui a écrit pour katy Perry, Britney Spears ou encore Christina Aguilera).

Des chansons narratives et basées sur des histoires

“J'ai simplement envie de répandre de l'amour et c'est ce dont il sera question sur cet album”, voilà ce qu'a déclaré la pop star Australienne. Un opus aux sonorités country puisque Kylie s'est rendu à Nashville dans le berceau de la country, un lieu qui a eu “un effet profond” dit-elle.

Nouveau single, nouvel album et une tournée pour 2018, la carrière de Kylie Minogue reprend de plus belle. Sa garde-robe nous donne d'ailleurs son état d'esprit actuel.