Nucléaire : un trou dans les caisses de l'Acro après la suppression de la subvention de la région Normandie

L'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest (Acro), basée à Hérouville Saint-Clair (Calvados), lance un appel aux dons. Elle doit faire face à l'arrêt d'une subvention de 23 000 €, autrefois versée par la région Basse-Normandie, et que la majorité d'Hervé Morin n'a pas souhaité reconduire pour 2017. Une somme qui équivaut à la rémunération d'un salarié pour une année.

Des pollutions révélées

L'Acro possède un laboratoire agréé par l'Autorité de Sûreté Nucléaire, et ses missions sont notamment d'analyser les niveaux de radioactivité dans l'environnement, y compris autour des sites nucléaires de Normandie. Dernièrement, elle avait révélé la présence d'américium et de plutonium autour de l'usine Areva de La Hague (Manche). L'industriel a lancé un plan pour récupérer les terres contaminées.

L'association indique qu'elle s'est vu dire que sa demande "ne répond pas aux nouvelles orientations de la politique environnementale de la Région Normandie". Présente dans les commissions locales d'informations (Cli) des sites nucléaires, elle estime agir tel "un contre pouvoir pour protéger les populations et leur environnement" face "au manque d'informations et aux pressions exercées par les acteurs de la filière nucléaire". David Boilley, le président de l'Acro, était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest, jeudi 26 octobre 2017 :

Une compétence de l'Etat

De son côté, la Région Normandie explique avoir décidé de ne pas reconduire la subvention accordée à l'Acro en raison de la baisse importante des dotations de l'Etat, qui la conduit à "prioriser les structures financées". Les subventions régulières de fonctionnement sont donc limitées "aux têtes de réseaux" et les subventions sur des projets "avec des objectifs et des résultats attendus précis". En outre, la Région Normandie rappelle que le nucléaire est une compétence de l'État. "Les services de la Région sont à disposition de l'Acro si elle souhaite plus d'informations sur les dispositifs et les appels à projets en environnement, en éducation au développement durable voire en recherche, auxquels l'association pourrait éventuellement candidater".

