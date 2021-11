Bolbec. La 5eme édition du salon habitat de Bolbec c'est ce weekend

2 journées pour rencontrer les professionnels et pourquoi pas concrétiser vos projets

Vous souhaitez rénover, agrandir, ou bien acheter du neuf pour votre petit cocon? Le salon habitat et du développement durable de Bolbec pourra répondre à vos questions. Sur place des professionnels, la possibilité de découvrir les nouveaux produits à adapter chez vous et bien sûr l'ambiance conviviale présente pendant ces 2 journées.

Cette année l'événement prend une nouvelle dimension en proposant des extensions pour toucher un public plus familial. D'un côté une association Bolbécaise propose un mur d'escalade pour le plaisir des petits et grands et de l'autre le salon d'artisanat d'art, de la rénovation de meuble et décoration, l'occasion de se rapprocher des métiers locaux. Tout cela en simultané avec le salon de l'habitat.

Plus de détails avec Sébastien Gilles, membre de l'association des commerçants de Bolbec qui organise l'événement.

Présentation du salon habitat de Bolbec Impossible de lire le son.

Rendez-vous à l'Espace Éric Tabarly de Bolbec tout ce weekend de 10h à 18h en continu.