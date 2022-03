Connivence sur l'attribution d'un marché public : l'ancien maire de Carrouges risque 5 000 euros d'amende

L’ancien maire et président de la communauté de communes de Carrouges devant la justice à Alençon jeudi après midi. Avec deux autres prévenus dans une affaire de marché public en 2004. Le procureur a requis à l’encontre d’Eugène-Loic Ermessent 5 000 euros d’amendes pour entente illicite et complicité avérée. De 3 à 6 mois de prison avec sursis et jusqu’à 10 000 euros d’amendes pour les deux autres prévenus : Michel Rouzier, ancien gérant de Carrosse Ambulance, bénéficiaire des travaux d’extension de son entreprise, et Claude Holley, l’architecte, en charge de définir l’appel d’offre et lié à l’entreprise. Le jugement a été mis en délibéré au jeudi 24 novembre. Eugène-Loic Ermessent qui a très mal vécu sa mise en examen dans cette affaire, après son départ de la présidence dela CDCde Carrouges. Lui qui en temps que médecin a consacré sa vie aux autres et qui pensait, a-t-il confié à Normandie Fm, poursuivre son engagement, en toute probité.