Dieppe. Projet d'éolien en mer au large de Dieppe - Le Tréport : le parc naturel marin rend un avis défavorable

Le parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale, destiné à protéger le milieu marin et à favoriser le développement durable, a rendu un avis négatif sur le projet de parc éolien en mer au large de Dieppe - Le Tréport (Seine-Maritime). Un tiers des 62 éoliennes est situé sur son territoire.

Un long processus

La décision rendue le vendredi 20 octobre 2017 est synonyme de bonne nouvelle pour les collectifs opposés au projet. "Après dix ans de lutte contre ce projet, nous sommes enthousiastes", se félicite Georges Clément, le président de l'association sauvegarde des côtes picardes, d'Opale et d'Albâtre. Mais cet avis ne signe pas le coup d'arrêt définitif au projet. Une autre instance, nationale cette fois, doit maintenant se prononcer: l'Agence française de la biodiversité. En cas d'avis défavorable, le président du parc marin, Dominique Godefroy, a annoncé qu'il démissionnerait. Une menace qui aurait du poids selon Georges Clément, "je pense que cela aurait un impact fort au niveau médiatique", poursuit-il.

De l'autre côté, les porteurs de projet temporisent, cette décision n'est que l'un des avis recueillis lors du processus. "On prend acte de cet avis défavorable et on attend maintenant la prochaine étape qui est l'avis de l'Agence française de la biodiversité", explique Christophe Leblanc, directeur du développement du projet éolien en mer. Elle doit rendre sa décision le 27 novembre 2017.

