Caen. Football (Ligue 1, 10e journée) : Caen n'a jamais fait illusion à Monaco

Le match.

S'ils étaient plutôt conquérants dans l'avant-match et dans leurs intentions, les Malherbistes n'ont jamais fait réellement illusion, ce samedi 21 octobre 2017 à Monaco. Dans une première période qui a eu du mal à prendre son envol, Repas a été le premier à se mettre en évidence (2e) mais la suite fut totalement sudiste, jusqu'à une perte de balle coupable et une ouverture gagnante de Lemar pour Baldé, ce dernier battant Vercoutre (22e). Une ouverture du score de l'ASM suivie d'une kyrielle d'occasions pour les hommes de Jardim, incapables toutefois de faire le break avant la pause. Ce break, il arrive finalement au retour des vestiaires, oeuvre de Falcao sur un penalty peu évident (59e). Mais Caen n'a jamais offert de réaction tangible dans ces débats, si ce n'est pas Kouakou à l'orée du dernier quart d'heure, l'attaquant fraîchement entré trouvant la barre de Subasic (77e). Sans sourciller, Monaco gère aisément son acquis et manque même de lucidité au moment de corser l'addition.

Avec cette 5e défaite, Caen demeure avec 15 points et pourrait voir sa place dans la première moitié de classement mise en péril.

Les buts.

22e : Faute de passe de Ait-Bennasser qui profite à Lemar. L'ancien caennais trouve l'ouverture impeccable pour Baldé qui prend Genevois de vitesse et bat Vercoutre d'un tir croisé.

Monaco : 1- Caen : 0

59e : Sur une sortie de corner, Lopes prend le meilleur sur Repas qui fait faute. M. Léonard indique le point de penalty mais après ralenti, il semble que la faute soit en dehors de la surface de réparation. Falcao lui, ne se prive pas pour marquer.

Monaco 2- Caen : 0

Réaction.

Ronny Rodelin (attaquant. Caen) : " Offensivement, on n'est pas bien et ce soir on n'a pas forcément existé. Défensivement, il fait savoir bien rester solidaires et on a été punis sur des détails. On connaissait cette équipe, on n'a pas joué sur nos valeurs ".

Fiche technique.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M. Léonard

Avertissements : Monaco : Baldé (63e) , Fainho (67e) Caen : Guilbert (50e) , Féret (62e).

MONACO : Subasic, Raggi, Jemerson, Glick, Jorge, Tielemans (Moutinho 80e), Fabinho, Balde (Traoré 71e), Lemar, Lopes (Diakhaby 89e), Falcao, entr : Leonardo Jardim

CAEN : Vercoutre, Guilbert, DaSilva, Genevois (Sankoh 31e), M'Bengue, Ait-Bennasser, Féret (Peeters 71e), Repas, Bazile (Kouakou 64e) , Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

Buts : Monaco : Baldé (22e), Falcao (59e sp)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1, 6e journée) : Fin de série pour Caen à Nantes

Football (Ligue 1, 4e journée) : Caen enchaîne face à lanterne rouge de Metz !

Football, Ligue 1 (30e journée) : Monaco et Mbappé intouchables à Caen (0-3)

Football (Ligue 1, 9e journée) : Caen sanctionné par Angers !

Football (Ligue 1, 8e journée) : Le Stade Malherbe de Caen poursuit sa formidable moisson à Rennes !