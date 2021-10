Le-Havre. Football (Ligue 2) : Avant le derby, Le Havre tourne au ralenti

Le HAC est toujours invaincu au Stade Océane cette saison. C'est sans doute le seul point positif à retenir de cette soirée du 20 octobre. Six jours après la claque reçue à Clermont (3-0), les Ciel et Marine ont de nouveau déçu en concédant le nul face à Châteauroux (1-1). Face à un adversaire venu pour défendre, les Havrais pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce au cinquième but cette saison de Mateta (1-0, 37e). Mais un relâchement coupable en début de seconde période a permis à Tounkara d'égaliser d'une frappe magistrale dans la lucarne (1-1, 54e).

Derby sous pression

Bien qu'en supériorité numérique pendant une bonne dizaine de minutes, suite à l'expulsion de Bourillon, coupable d'un tacle à retardement sur Lekhal (81e), les Havrais n'ont pas su forcer leur destin. La faute à Hassen, le gardien berrichon, auteur de trois arrêts décisifs sur des tentatives de Julan (73e), Mateta (81e) et Bonnet (83e). Relégué en 8e position, le HAC se met la pression avant d'aller défier QRM, toujours avant-dernier, au stade Diochon le vendredi 27 octobre. Un derby sous tension, assurément.

Les buts

37e : Bese sert Mateta à la limite du hors-jeu. Seul face à Hassen, l'attaquant prêté par Lyon croise parfaitement sa frappe. Poteau rentrant.

HAC - Châteauroux : 1-0

54e : Tounkara, excentré sur le côté gauche de la surface havraise, enveloppe sa frappe qui vient se loger en pleine lucarne.

HAC - Châteauroux : 1-1

L'homme du match : Jean-Philippe Mateta (HAC)

Il avait signé son premier triplé en pro face au HAC sous les couleurs de Châteauroux. C'était le 23 août 2016 en Coupe de la Ligue. Cette fois, c'est au service du HAC, et face à son ancien club, qu'il a mis en exergue ses qualités de buteur. Le voilà désormais à cinq réalisations depuis le début de saison, dont quatre lors des cinq derniers matches. Dommage qu'il ait loupé la balle de match en fin de partie en perdant son duel avec Hassen (81e).

Les réactions

Oswald Tanchot (entraîneur du Havre) : "Il n'y a pas eu de continuité dans notre jeu. On a bien fait les choses par moments en faisant preuve de patience et en jouant volontairement sur un tempo relativement lent. Mais ce qui est dérangeant, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment de mainmise sur la durée. C'est un problème de constance à la fois technique, physique et mentale. En début de deuxième mi-temps, on doit avoir une attitude plus dynamique et agressive."

Jean-Luc Vasseur (entraîneur de Châteauroux) : "Faire nul ici, c'est un bon résultat face à la meilleure équipe à domicile. Après une première mi temps où on avait décidé de les attendre, on leur a posé des problèmes, mais on a manqué de justesse technique. On leur a donné le but sans être réellement mis en danger. C'est dommage. On a eu une belle réaction en deuxième mi temps. En y croyant un peu plus, on aurait pu pousser le bouchon plus loin."

La fiche technique

Arbitre : M. Delajod. Spectateurs : 6 404

Buts HAC : Mateta (37e) ; Châteauroux : Tounkara (54e)

Avertissements HAC : Fontaine (52e), B. Traoré (70e) ; Châteauroux : Hassen (90e+2)

Expulsion Châteauroux : Bourillon (81e)

HAC : Thuram – Bese (Guitane, 88e), Bain, Camara, Traoré – Ferhat, Lekhal, Fontaine, Bonnet (c) - Mateta, Julan (Youga, 74e). Remplaçants : Sissoko (g), Ozdemir, Passi, Ayasse, Dembélé, Entraîneur : Oswald Tanchot

CHATEAUROUX : Hassen – C. Traoré, Samnick, Bourillon, A. Angoula (c), Mboné – Tounkara (Boukari, 87e), Sarr, Khadda, Barthelmé – Mandanne (Merghem, 72e). Remplaçants : Souchaud (g), Alhadhur, Das Neves, S. Niang, Mabella, Entraîneur : Jean-Luc Vasseur

