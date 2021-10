Le-Havre. Football (Ligue 2, 29e journée) : Le Havre se réveille enfin

Le match

Si le HAC a pu convertir en but sa première occasion de la soirée, il le doit bien sûr au talent de Ferhat, mais aussi, il faut bien l'avouer, à une réussite insolente. Car du début à la fin de l'action, l'Algérien a pu compter sur des circonstances extrêmement favorables. D'abord en récupérant miraculeusement le ballon après une offensive clermontoise repoussée par Bain. Ensuite, en concluant sa chevauchée par une frappe malencontreusement déviée par Loby et dont la trajectoire a laissé Bernardoni impuissant (1-0). À deux doigts de doubler la mise juste avant la pause par Assifuah, sollicité par Ferhat, les Ciel et Marine auraient tout aussi bien pu se faire rejoindre dans la foulée sans une intervention magistrale de Balijon sur une tentative de Dugimont (45+1).

A un point d'une place de barragiste

En seconde période, Balijon devait de nouveau s'employer pour détourner une reprise acrobatique d'Ajorque (60e). Parfois mis sous pression par des Clermontois plutôt séduisants, et qui sont toujours les derniers à s'être imposés au Stade Océane (c'était le 10 mars 2017), les Havrais allaient toutefois bien mieux respirer après le deuxième but inscrit de la tête par Bain, à la réception d'un centre millimétré de Bonnet (2-0, 64e). Malgré le but de Laporte sur corner (2-1, 86e), le HAC tenait son 13e succès de la saison et mettait fin à la série de neuf matchs sans défaite des Clermontois. Les Havrais s'installent à la 7e place (en attendant le match du Paris FC face à Sochaux le samedi 10 mars 2018), à seulement un point de la 5e place qualificative pour les barrages, et à quatre du podium.

Prochain match le vendredi 16 mars 2018 à Châteauroux.

L'homme du match : Zinedine Ferhat (HAC)

Le co-meilleur passeur de L2 (13 passes décisives) sait aussi marquer des buts de temps en temps. Celui face à Clermont est son 4e depuis le début de saison. Lui qui a beaucoup pesé sur la défense auvergnate, surtout en première période, méritait bien cette récompense."

Les buts

25e : Après une frappe de Perez contrée par Bain, le ballon arrive comme par enchantement dans les pieds de Ferhat. Depuis sa moitié de terrain, l'Algérien emmène le contre en solitaire. Son rush se termine par une frappe déviée par Loby qui lobe Bernardoni.

HAC - Clermont : 1-0

64e : Excentré côté gauche dans la surface clermontoise, Bonnet adresse un amour de centre en direction de Bain, dont le coup de tête ne laisse aucune chance à Bernardoni.

HAC - Clermont : 2-0

86e : À la réception d'un corner de Gavory, Laporte place un coup de tête gagnant.

HAC - Clermont : 2-1

Réaction

Denys Bain (défenseur du HAC) : "Un gros ouf de soulagement. C'est une victoire très importante, surtout dans la dynamique dans laquelle on était. Marquer deux buts, aussi, ça fait du bien, car en ce moment, on n'en met pas beaucoup. Le match du pardon ? Franchement, je ne pense pas. On a un parcours très honnête à domicile. Le match du pardon, ce sera plutôt la semaine prochaine à l'extérieur, où on ne prend plus de point. Quand les résultats sont négatifs, il y a toujours un peu d'énervement, mais je ne dirais pas qu'il y avait des tensions."

La fiche

Arbitre : M. Varela. Spectateurs : 5 840.

Buts HAC : Ferhat (25e), Bain (64e) ; Clermont : Laporte (86e).

Avertissements HAC : Youga (44e), Moukoudi (80e) ; Clermont : Dugimont (90e).

Havre AC : Balijon - Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly – Ferhat, Youga, Lekhal, Bonnet (Gory, 90e) – Assifuah (Fontaine, 71e), Andriatsima. Ent : Oswald Tanchot.

Clermont : Bernardoni – Phojo (Centonze, 62e), Laporte, Fontaine, Gavory - Perez, Lopy (Douline, 69e) - Honorat, Dugimont, Pereira Lage (Ndiaye, 69e) - Ajorque. Ent : Pascal Gastien.

