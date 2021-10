Le-Havre. Football (Ligue 2, 11e journée) : Le Havre coule à Clermont...

Le match.

Le HAC savait qu'un succès à Clermont-Ferrand lui permettrait de remonter sur la troisième marche du podium et de revenir à deux points du leader rémois. C'est raté. Les Havrais ont essuyé leur plus lourde défaite de la saison (3-0), la quatrième de suite loin de leurs bases et reculent en septième position. Ils se font, en effet, doubler au classement par des Clermontais qui ont su profiter des largesses d'une défense havraise new-look en l'absence de Moukoudi et Bese. Une défense aux abois, à l'image de Bain, coupable d'une erreur monumentale (un dribble manqué à quelques mètres de son but) en toute fin de partie. Une "boulette" sans réelle conséquence, cependant, puisque le sort des Ciel et Marine était déjà scellé.

Prochain rendez-vous le vendredi 20 octobre avec la venue de Châteauroux au Stade Océane.

Les buts

27e : Sur un long ballon de Douline, A. N'Diaye s'échappe dans le dos de Traoré, puis se joue de Thuram et n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide.

Clermont - HAC : 1-0

85e : Sur un centre d'A. N'Diaye, la tête d'Ajorque est contrée, le ballon revient dans les pieds de Pereira Lage, qui ajuste Thuram.

Clermont - HAC : 2-0

90e : Bain tente un dribble hasardeux dans sa surface. Douline lui subtilise le ballon et trompe Thuram à bout portant.

Clermont - HAC : 3-0

Fiche technique

Arbitre : M. Buquet. Spectateurs : 2 898

Buts pour Clermont : A. N'Diaye (27e), Pereira Lage (84e), Douline (90e)

Avertissements à Clermont : Douline (14e), A. N'Diaye (32e), Pereira Lage (47e) ; au HAC : Traoré (24e)

CLERMONT : Bernardoni – Centonze (Phojo, 79e), Kavdanski (Civet, 52e), Laporte (c), Gavory - Iglesias, Douline – Pereira Lage, Dugimont, A. N'Diaye – Ajorque. Remplaçants : Jeannin (g), Soares, Espinosa, Doré, Honorat. Entraîneur : Pascal Gastien

HAC : Thuram – Ozdemir, Bain, Camara (Guitane, 64e), Traoré – Ayasse (Dembélé, 85e), Lekhal, Fontaine – Ferhat, Mateta (Julan, 74e), Bonnet (c). Remplaçants : Sissoko (g), Passi, Louiserre, Gory. Entraîneur : Oswald Tanchot

