Football (Ligue 2) . Un petit point au pied du sapin pour Caen

Le match.

Lancée dans les débats avec une composition rajeunie du fait de nombreux absents, l'équipe caennaise ne trouve pas la moindre ouverture digne de ce nom dans le quart d'heure initial. Côté Clermontois, le plan est clair : attendre sur sa base et jouer les attaques rapides au mieux. Et ce sont d'ailleurs les Auvergnats qui font parler la poudre, Gomis prend le meilleur sur Yago et voit sa frappe heurter la barre de Riou (16e). Un avertissement qui semble réveiller le onze normand mais le bloc visiteur fait front et continue de piquer, comme Zedadka tout près de trouver Gomis (29e). La maîtrise du jeu est clairement à la faveur des visiteurs du soir et c'est Gonzalez qui place à son tour un tir fuyant qui fait passer un frisson dans les travées de d'Ornano (40e). Au moment de regagner les vestiaires pour la pause, Caen s'en sort très bien avec un score nul et vierge en poche.

A 11 contre dix près d'une mi-temps

Le second acte reprend par un coup de théâtre. Dès la 53e minute, Clermont est réduit à dix, M.Gaillouste expulse Cissokho de manière très sévère après une faute sur N'Sona. Pascal Dupraz veut profiter de ce fait de jeu et fait entrer Tchokounté et Zady Sery offensivement. Le double effet se fait sentir après l'heure de jeu. Caen prend l'ascendant mais ne parvient toujours pas à mettre réellement Dupé en danger. Loin de là, c'est même Clermont qui touche encore la barre en contre par Zedadka (75e). Le SMC voit le temps filer sans trouver de solution. Gioacchini pense bien faire pencher la balance dans les derniers instants, sur une tête en déséquilibre qui heurte le poteau (87e) avant de butter sur une parade exceptionnelle de Dupé (90e+2) mais Caen doit se contenter d'un nouveau et peu suffisant point.

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M.Gaillouste, Spectateurs : 9526

Avertissements : Caen : Jeannot (23e), Yago (59e) , Clermont : Ogier (58e) ; exclusion : Cissokho (53e)

CAEN : Riou (cap), Rivierez, Yago, Armougom (Vandermersch 76e), M'Bengue, Weber, Oniangue, Beka-Beka, N'Sona (Zady Sery 57e), Gioacchini, Jeannot (Tchokounté 55e) , entr : Pascal Dupraz

CLERMONT : Dupé, N'Simba, Albert (Cissokho 38e), Zedaka, Ogier, Magnin, Iglesias, Gonzalez, Gastien, Gomis, Donisa (Berthomier 90e+3) , entr : Pascal Gastien