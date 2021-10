Agriculteur bio, il cherche le terrain idéal pour s'installer dans le Cotentin

"Recherche terres agricoles pour projet de maraichage bio". C'est ce que l'on peut lire sur des écriteaux visibles ces dernières semaines à Cherbourg et ses environs. Une petite-annonce, affichée sur les lampadaires, aux axes routiers stratégiques. C'est la solution qu'a trouvée Alrik Jumelin, 31 ans, originaire de La Glacerie (Manche), pour mettre la main sur le terrain idéal. "Quand on est en dehors du milieu agricole, c'est plus compliqué, car on n'a pas de réseau" souligne le jeune agriculteur.

Le déclic lors d'un voyage

Titulaire d'un BP en maintenance industrielle, il a travaillé chez Renault Trucks, dans l'animation ou en tant que saisonnier. En 2013, lors d'un voyage en Malaisie, Alrik a le déclic : il veut travailler la terre. "Je me suis retrouvé dans un village, au milieu de la forêt tropicale, qui vivait de la culture du riz. Cela respirait la simplicité, les habitants savaient prendre le temps".

Fruits, légumes et poules pondeuses

Titulaire d'un BPREA en maraîchage biologique validé à Coutances (Manche), le jeune homme cherche désormais à s'installer en agroforesterie, pour produire fruits, légumes mais aussi des oeufs. Il a une idée précise du terrain qu'il recherche, proche de Cherbourg :

Alrik Jumelin Impossible de lire le son.

Si son projet de travail et de vie se concrétise, Alrik Jumelin aimerait aussi créer un marché bio sur l'agglomération de Cherbourg.

Contact. alrikjumelin@hotmail.fr ou 06.59.51.70.06

A LIRE AUSSI.

Le boom de l'agriculture bio en Europe

Pays-Bas: un site de "rencontre" pour sauver les fermes

Sur un toit de la RATP, une ferme maraîchère